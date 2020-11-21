21 ноября 2020

Егор Крид удалил TikTok. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, крид егор
Крид больше не сидит в соцсети из-за молодых конкурентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певец Егор Крид удалился из социальной сети TikTok. Об этом он написал на своей страничке в Instagram.

«Стоило удалить приложение и молодняк сразу же обрадовался. Ведь как: Крид пришел на их платформу и забрал у них все еще и там… Но никто не помнит, что я зарегался там ещё тогда, когда многих в помине не было, про музыку вообще молчу», — пояснил он. В посте певец также обращается к своим поклонникам. Он благодарит их за верность и любовь.

В конце лета стало известно, что пензенский музыкант Егор Крид занял второе место в рейтинге самых богатых звезд российского шоу-бизнеса. Его доход составил 6,9 миллиона долларов США в год, сообщает «Ридус».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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