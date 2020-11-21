Певец Егор Крид удалился из социальной сети TikTok. Об этом он написал на своей страничке в Instagram.
«Стоило удалить приложение и молодняк сразу же обрадовался. Ведь как: Крид пришел на их платформу и забрал у них все еще и там… Но никто не помнит, что я зарегался там ещё тогда, когда многих в помине не было, про музыку вообще молчу», — пояснил он. В посте певец также обращается к своим поклонникам. Он благодарит их за верность и любовь.
В конце лета стало известно, что пензенский музыкант Егор Крид занял второе место в рейтинге самых богатых звезд российского шоу-бизнеса. Его доход составил 6,9 миллиона долларов США в год, сообщает «Ридус».
Подписывайтесь на URA.RU в