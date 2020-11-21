Кандидаты в депутаты Екатеринбурга пожаловались друг на друга

На избирательных участках ажиотажа не наблюдается Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Довыборы в думу Екатеринбурга

Кандидаты в депутаты Екатеринбургской думы начали активно жаловаться друг на друга. Как сообщил URA.RU кандидат от КПРФ по избирательному округу №9 Виталий Ряписов, он обнаружил агитацию своего конкурента — единоросса Виталия Чачина — в непосредственной близости от избирательных участков.

В связи с этим он написал жалобу в городскую избирательную комиссию. «При посещении избирательных участков №1494 и №1495 я обнаружил агитацию за зарегистрированного кандидата в депутаты Екатеринбургской городской думы седьмого созыва Чачина В.В. без указаний оплаты изготовления данной продукции из средств специального избирательного счета. Кроме того, я обнаружил агитацию, размещенную на расстоянии менее 50 метров от избирательных участков», — поделился Виталий Ряписов.

В то же время, на сайте регионального отделения движения «Голос», ведущего наблюдение за довыборами, опубликована информация об агитации самого Ряписова. Реклама висит поблизости от избирательного участка №1487. Избирательный кодекс РФ запрещает вывешивать печатные предвыборные агитационные материалы на расстоянии менее 50 метров от входа в здание, где проходит голосование.

Председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что на текущий момент голосование ведется в штатном режиме и без особых нарушений. В Екатеринбурге выбирают депутатов гордумы по округу №3 (вместо осужденного по уголовному делу о коррупции Олега Кагилева) и округу №9 (вместо умершей Елены Дерягиной).