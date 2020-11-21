В России впервые за 4 дня изменилось распространение коронавируса

Впервые с 18 ноября число новых выявленных за сутки больных COVID-19 сократилось. По данным на 22 ноября коронавирусом в России заразился 24 581 человек, на 241 меньше, чем днем ранее. 401 пациент умер, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 6575 инфицированных. Санкт-Петербург традиционно на втором месте по суточному приросту зараженных. Там за минувшие сутки коронавирус нашли у 2668 человек. В Московской области на 22 ноября обнаружено 949 больных COVID-19.
Во всех регионах УрФО ситуация с коронавирусом остается по-прежнему непростой. В Свердловской области за сутки выявлено 385 новых заболевших. В ЯНАО — 196 случаев COVID-19. В ХМАО коронавирус нашли у 204 человек. В Тюменской области диагноз подтвердился у 170 человек. В Пермском крае и Челябинской области — 292 и 218 зараженных соответственно. Меньше всего случаев COVID-19 в Курганской области — там коронавирус обнаружили у 99 человек.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 2 089 329 зараженных. Скончались 36 179 человек, выздоровели — 1 595 443 человека.
Вчера, 21 ноября в 85 регионах России выявили 24 822 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это стало новым антирекордом, передают Народные новости России.
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