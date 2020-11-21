Российский авторынок является «сливным» для Европы и США Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские автомобилисты страдают от недобросовестных дилеров и большого количества «сливных» машин. Из-за этого их авто изнашиваются на годы быстрее, чем в США или Европе, рассказал URA.RU автоэксперт, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области и председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук.

«У нас дилеры могут творить что угодно и им за это ничего не будет. Это очень серьезно влияет на качество самой машины. У нас никакой дилер вам не скажет, что у них брак. Плюс бензин у нас плохой. Запчасти, зачастую, контрафактные. Условия эксплуатации у нас тяжелые. В принципе это все возлагает дополнительную нагрузку на узловые агрегаты автомобиля», — пояснил Форманчук.

Россия также является сливным рынком для автопроизводителей. Машины с названием «особая» или «ограниченная» серия обычно просто пустые. Кроме этого, в нашей стране довольно бедная комплектация авто. Количество моторов заметно ограничено и т. д., говорит автоэксперт.

Притом, российский АвтоВАЗ все еще уступает иномаркам. А качество машин глобально с каждым годом становится только хуже. Ресурс их мотора рассчитан всего на несколько лет, чтобы отъездить гарантию, а сами они из более тонкого металла, отметил Форманчук.

Из-за этого составить рейтинг надежных автомобилей для России, как это сделал Consumer Reports в Америке, просто невозможно. У россиян недостаточно реальных исходных данных о поломках. «Потому что автопроизводители в России боятся судов, не хотят тратить деньги на отзывные кампании, ремонты. Они все эти данные скрывают, нет никаких данных по поломкам и всему прочему», — заключил автоэксперт.

22 ноября россиянам рассказали о схемах обмана при продаже машин в автосалонах. Оказалось, что их десятки. В этот же день американский журнал Consumer Reports представил рейтинг самых надежных машин. На первом месте оказалась Mazda, второе досталось Toyota, а третье Lexus.