21 ноября 2020

Адвокат раскрыл схемы обмана россиян при покупке авто «по акции»

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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, автосалон, автомобиль, авто, покупка автомобиля, покупка авто, машина
Адвокат рассказал, как россиян обманывают при покупке машин Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россияне должны с осторожностью относиться к предложениям о продаже машин «по акции». Об этом заявил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По его словам, чаще всего россиян обманывают от «серые» автосалонов, у них существуют десятки мошеннических схем. Например, «по акции» зачастую продают автомобили со скрытыми недостатками. Также цена машины может быть низкой, но для ее покупки придется приобрести другие услуги салона, например, страховку. В итоге покупатель заплатит даже больше рыночной стоимости авто. Кроме этого, в таких салонах покупателям нередко предлагают хорошие кредитные условия, но в договоре мелким шрифтом прописывают совсем другую информацию.

«Если Вы всё же решились на сделку с „неофициалом“, самым скрупулёзным образом вычитывайте договора, внимательно осматривайте автомобиль и тщательно проверяйте документы. Каждый покупатель рискует в сделке, но риск должен быть разумным», — цитирует Миронова агентство «Прайм».

Ранее россиянам посоветовали поспешить с покупкой автомобиля. Повышение курса доллара спровоцирует рост цен на машины. При этом эксперт Егор Васильев рекомендовал при покупке подержанных авто проверять информацию о машине в базах данных.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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