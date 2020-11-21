В COVID-госпиталях Екатеринбурга прошло закрытое голосование

В коронавирусной красной зоне екатеринбургской ЦГКБ №40 открылся временный избирательный участок по довыборам депутата Екатеринбургской гордумы по округу №3. Как сообщил URA.RU собственный источник в избирательном штабе одного из кандидатов, на участок пускают только по распоряжению главврача и только при наличии отрицательного теста на коронавирус.
«На данный участок выдано 150 бюллетеней, тогда как, например, на временный участок в Первой областной — всего 50 бюллетеней. В первую больницу разрешено попасть на участок, хотя участки в ковид-госпиталях, по идее, считаются закрытыми», — рассказал собеседник агентства. Также временные участки открылись в кардиоцентре, в Свердловском областном тубдиспансере, ЦГКБ №6 (Серафимы Дерябиной 34) все УИК получили по 50 бюллетеней.
В избирательной комиссии Екатеринбурга URA.RU сообщили, что проголосовать на этих участках могут только пациенты данных ковидных госпиталей, прописанные на территории избирательных округов №3 и №9. «Там единицы избирателей, и они уже проголосовали», — прокомментировали в избиркоме.
В областном центре выбирают депутатов гордумы по округу №3 (вместо осужденного по коррупционной статье Олега Кагилева) и округу №9 (вместо умершей Елены Дерягиной). Чиновникам мэрии поставлена задача обеспечить победу единороссов Виталия Чачина и Антона Швалева.
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