21 ноября 2020
20 ноября 2020

В COVID-госпиталях Екатеринбурга прошло закрытое голосование

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Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и 9. Екатеринбург , избирательная комиссия, паспорт, выборы, паспорт рф, избирательный участок, голосование, паспорт россии, противоэпидемические меры
Для ковидных пациентов голосование организовали по месту госпитализации Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Довыборы в думу Екатеринбурга

В коронавирусной красной зоне екатеринбургской ЦГКБ №40 открылся временный избирательный участок по довыборам депутата Екатеринбургской гордумы по округу №3. Как сообщил URA.RU собственный источник в избирательном штабе одного из кандидатов, на участок пускают только по распоряжению главврача и только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

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«На данный участок выдано 150 бюллетеней, тогда как, например, на временный участок в Первой областной — всего 50 бюллетеней. В первую больницу разрешено попасть на участок, хотя участки в ковид-госпиталях, по идее, считаются закрытыми», — рассказал собеседник агентства. Также временные участки открылись в кардиоцентре, в Свердловском областном тубдиспансере, ЦГКБ №6 (Серафимы Дерябиной 34) все УИК получили по 50 бюллетеней.

В избирательной комиссии Екатеринбурга URA.RU сообщили, что проголосовать на этих участках могут только пациенты данных ковидных госпиталей, прописанные на территории избирательных округов №3 и №9. «Там единицы избирателей, и они уже проголосовали», — прокомментировали в избиркоме.

В областном центре выбирают депутатов гордумы по округу №3 (вместо осужденного по коррупционной статье Олега Кагилева) и округу №9 (вместо умершей Елены Дерягиной). Чиновникам мэрии поставлена задача обеспечить победу единороссов Виталия Чачина и Антона Швалева.

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