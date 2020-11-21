Вероятные скупщики голосов брызнули в местного жителя газом из баллончика Фото: скриншот с видео Владислава Постникова, Facebook

новость из сюжета Довыборы в думу Екатеринбурга

На довыборах в Екатеринбургскую думу пресекли возможную попытку скупки голосов. Как сообщили URA.RU в региональном отделении движения «Голос», которое осуществляет наблюдение за законностью голосования, о вероятном нарушении заявил кандидат по третьему округу Владислав Постников.

Местный житель заметил людей, в которых заподозрил скупщиков, рядом с участком №1506. Когда он подошел к их белой Lada Granta с вопросом, что тут делают неизвестные, в его адрес прозвучали угрозы, а затем последовала струя из газового баллончика. «Я не успел спросить, за кого [они скупали голоса]. У меня есть видео, как они наезжали на меня», — рассказывает мужчина в ролике, предоставленном Владиславом Постниковым. После того, как местный житель привлек к возможным скупщикам внимание наблюдателей и журналистов, автомобиль развернулся и покинул место событий.

Полицию и скорую помощь уже вызвали на место происшествия, объяснил кандидат Постников. Заявление в избирком пока не подано. В областном центре выбирают депутатов гордумы по округу №3 (вместо осужденного по коррупционной статье Олега Кагилева) и округу №9 (вместо умершей Елены Дерягиной).

Ранее сообщалось об аномально высокой явке во время досрочного голосования. Позже была найдена агитация в непосредственной близости от избирательного участка.