21 ноября 2020
20 ноября 2020

На выборах в Екатеринбурге напали на горожанина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вероятные скупщики голосов брызнули в местного жителя газом из баллончика Фото: скриншот с видео Владислава Постникова, Facebook
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Довыборы в думу Екатеринбурга

На довыборах в Екатеринбургскую думу пресекли возможную попытку скупки голосов. Как сообщили URA.RU в региональном отделении движения «Голос», которое осуществляет наблюдение за законностью голосования, о вероятном нарушении заявил кандидат по третьему округу Владислав Постников.

Местный житель заметил людей, в которых заподозрил скупщиков, рядом с участком №1506. Когда он подошел к их белой Lada Granta с вопросом, что тут делают неизвестные, в его адрес прозвучали угрозы, а затем последовала струя из газового баллончика. «Я не успел спросить, за кого [они скупали голоса]. У меня есть видео, как они наезжали на меня», — рассказывает мужчина в ролике, предоставленном Владиславом Постниковым. После того, как местный житель привлек к возможным скупщикам внимание наблюдателей и журналистов, автомобиль развернулся и покинул место событий.

Полицию и скорую помощь уже вызвали на место происшествия, объяснил кандидат Постников. Заявление в избирком пока не подано. В областном центре выбирают депутатов гордумы по округу №3 (вместо осужденного по коррупционной статье Олега Кагилева) и округу №9 (вместо умершей Елены Дерягиной).

Ранее сообщалось об аномально высокой явке во время досрочного голосования. Позже была найдена агитация в непосредственной близости от избирательного участка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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