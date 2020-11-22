Путин назвал авторов мирного договора по Нагорному Карабаху

Владимир Путин выступал посредником при заключении мирного соглашения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Авторами соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе выступили президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян. Об этом рассказал глава российского государства.

«Мы делали это втроем — я, естественно, президент Алиев и премьер Пашинян», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 1». Глава российского государства отметил, что работа над текстом договора была непростой, а он сам выступал в роли посредника, выслушивая претензии сторон к документу.

Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе было подписано 10 ноября. По договору, ряд территорий уходит под контроль Азербайджана, запланирован обмен пленными, в зону конфликта введены российские миротворцы. Позднее Минобороны России сообщило, что бои в Карабахе прекращены, передает «Национальная служба новостей».