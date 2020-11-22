Путин назвал авторов мирного договора по Нагорному Карабаху

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин выступал посредником при заключении мирного соглашения Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Авторами соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе выступили президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян. Об этом рассказал глава российского государства.

«Мы делали это втроем — я, естественно, президент Алиев и премьер Пашинян», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 1». Глава российского государства отметил, что работа над текстом договора была непростой, а он сам выступал в роли посредника, выслушивая претензии сторон к документу.

Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе было подписано 10 ноября. По договору, ряд территорий уходит под контроль Азербайджана, запланирован обмен пленными, в зону конфликта введены российские миротворцы. Позднее Минобороны России сообщило, что бои в Карабахе прекращены, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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