Самая «зеленая» партия России пойдет на выборы в Госдуму

Партия «Зеленая альтернатива» продвигает экологическую повестку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Партия «Зеленая альтернатива» будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Решение было принято на заседании политической организации 22 ноября.

«Будем в следующем году покорять Госдуму. Сегодня общим голосованием приняли это решение», — приводит пресс-служба партии слова лидера организации Руслана Хвостова. Также обсуждался вопрос о формировании списков кандидатов от «Зеленой альтернативы». По словам Хвостова, претендовать на места в Госдуме от партии будут неожиданные кандидаты.

Экологическая повестка сейчас крайне актуальна в России, отметил Хвостов. Глава партии считает, что в стране накопился большой список экологических проблем, которые нуждаются в решении. Также Хвостов пообещал заняться восстановлением экономики, созданием условий для демографического и научно-технического роста.

Выборы в Госдуму пройдут в России в 2021 году. Ожидается, что плебисцит состоится в Единый день голосования 19 сентября. Помимо давно знакомых россиянам партий, в бюллетень попадут несколько новых, в том числе партия бизнесмена Алексея Нечаева «Новые люди» и организация писателя Захара Прилепина «За правду».