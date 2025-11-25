Российские войска взяли Иванополье в ДНР
25 ноября 2025 в 14:30
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Донецкой Народной Республике российские войска освободили населенный пункт Иванополье. Об этом сообщает МО РФ.
Комментарии (1)
- Назар25 ноября 2025 14:52Радует , что Россия освобождает свои территории , от бандеровского гнёта .
