Российские войска взяли Иванополье в ДНР

25 ноября 2025 в 14:30
В Донецкой Народной Республике российские войска освободили населенный пункт Иванополье. Об этом сообщает МО РФ.

  • Назар
    25 ноября 2025 14:52
    Радует , что Россия освобождает свои территории , от бандеровского гнёта .
