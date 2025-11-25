Конфликт между учительницей и учеником произошел якобы из-за того, что школьник был без сменки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Красноярске в одной из школ учительница напала на ученика и оттаскала его за одежду за отказ переобуться. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования города.

Случай, который попал на видео, произошел в школе №152. На записи видно, как педагог силой ведет семиклассника к окну, удерживая его за одежду. Причиной недовольства учительницы стало то, что ученик пришел в класс без сменной обуви. Мальчик пытается освободиться, просит отпустить его. В моменте школьник даже начинает истерично кричать. На шум реагирует другой педагог и подходит к месту конфликта. Проявившая агрессию учительница начинает рассказывать коллеге о поведении ученика, утверждая, что он регулярно приходит в школу без сменной обуви.

В местном департаменте образования подтвердили URA.RU факт регистрации инцидента и проведение проверки. При этом администрация учебного заведения воздержалась от комментариев по поводу случившегося.

