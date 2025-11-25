Макрон дал обещание по поводу войск на Украине

Макрон упомянул, что одним из вариантов размещения могут стать площадки в Киеве и Одессе Фото: Официальный сайт Европарламента

«Коалиция желающих» не будет размещать военный контингент в зоне боевых действий на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам Макрона, «коалиция желающих» рассматривает возможность размещения своих сил на Украине после завершения конфликта. При этом акцент делается на том, что войска будут находиться «на второй линии, вдали от фронта». «Мы никогда не планировали размещение в зоне фронта, поскольку это не наша задача», — заявил Макрон в эфире радиостанции RTL.

Французский президент упомянул, что одним из вариантов размещения военного контингента могут стать запасные площадки в Киеве и Одессе. Однако он также отметил, что вопрос является конфиденциальным. Макрон объяснил, что после окончания боевых действий британские, французские и турецкие солдаты будут пребывать на территории Украины с двумя основными целями: обеспечить безопасность Киева и обучить украинских военнослужащих.

