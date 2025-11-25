Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

МО РФ: ВСУ потеряли важные объекты военной и энергетической инфраструктуры

25 ноября 2025 в 14:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Вооруженные Силы Российской Федерации провели массированную атаку, в ходе которой были задействованы, в частности, гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Целями ударов стали объекты военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. За прошедшие сутки были поражены элементы транспортной и портовой инфраструктуры, находящиеся в распоряжении ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
Следующий материал