МО РФ: ВСУ потеряли важные объекты военной и энергетической инфраструктуры
25 ноября 2025 в 14:32
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Вооруженные Силы Российской Федерации провели массированную атаку, в ходе которой были задействованы, в частности, гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Целями ударов стали объекты военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. За прошедшие сутки были поражены элементы транспортной и портовой инфраструктуры, находящиеся в распоряжении ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Комментарии (1)
- Оксана25 ноября 2025 14:47Это ответ России , за налёты на мирные города .
