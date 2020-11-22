Голосование на довыборах в гордуму Екатеринбурга длилось 12 дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На довыборах в гордуму Екатеринбурга по двум округам — №3 (Верх-Исетский район) и №9 (Ленинский район) победили представители «Единой России». По данным URA.RU, обработка бюллетеней завершилась несколько минут назад и показала, что экс-депутат Антон Швалев (округ №3) набрал 28,57% голосов избирателей, а бизнесмен Виталий Чачин (39,91%).

В округе №3 второе место занял Владислав Постников («Яблоко») с 21,02%. Следом за ним в итоговом списке расположились коммунистка Ольга Прожерина (20,11%), православная активистка Оксана Иванова из «Справедливой России» (19,99%) и представитель ЛДПР Александр Каптюг (6,99%). Как сообщил URA.RU председатель горизбиркома Вадим Антошин, в округе №3 явка составила 9,96%.

В округе №9 второе место заняла КПРФ. Виталия Ряписова поддержали 25,15% избирателей. За «яблочника» Дмитрия Трынова проголосовали 14,39%, справедливоросса Александра Смолина — 10,51%, за Евгения Луконина из ЛДПР — 6,84% при явке в 10,36%.

Таким образом, «Единая Россия» вернула себе абсолютное большинство в гордуме (19 из 36 мандатов). Именно такую задачу поставила перед мэрией Екатеринбурга команда губернатора Евгения Куйвашева. Чтобы выполнить ее, городские власти мобилизовали бюджетников в период досрочного голосования с 11 по 21 ноября. Это стало предметом жалоб кандидатов от оппозиционных партий. Так, Владислав Постников уже написал заявление в Следственный комитет, чтобы аннулировать результаты предварительного голосования.