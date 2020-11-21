Кандидат от партии «Яблоко» на довыборах в гордуму Екатеринбурга Владислав Постников (округ №3, Верх-Исетский район) обратился с заявлением в Следственный комитет с просьбой аннулировать результаты досрочного голосования. Кроме того, кандидат от КПРФ Виталий Ряписов в округе №9 (Ленинский район) подготовил жалобу на подкуп избирателей со стороны «Единой России».
«Подал несколько жалоб на безобразно оформленные документы по досрочному голосованию с требованием его отменить. Также подал заявление в СК. Исход этих выборов решило принудительно-досрочное голосование», — написал Постников на своей странице в Facebook. По предварительным данным с подсчета голосов, он идет на третьем месте с 20,6%.
«Заявление в полицию по поводу подкупа я уже написал. Буду настаивать на пересмотре итогов довыборов», — сказал URA.RU Ряписов. На текущий момент он идет на втором месте в своем округе с 25,13%. Ранее штаб единоросса Виталия Чачина отвергал подозрения в попытках подкупить избирателей.
В округе №9 Чачин пока занимает первое место с 49,94% голосов. В округе №3 на данный момент также лидирует представитель «Единой России» — Антон Швалев — с 28,56%. Избирательные участки закрылись в 20:00 22 ноября. Досрочное голосование шло с 11 по 21 ноября. Как писало URA.RU, чтобы обеспечить победу кандидатам от «ЕР», власти мобилизовали на него бюджетников.
Обновлено в 22:30: во втором, третьем и четвертом абзацах, обновлена информация с избирательных участков.
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