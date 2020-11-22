В Дагестане задержан начальник отдела МВД России по Кизлярскому району. Он подозревается в пособничестве терроризму и организации убийства.
«Он задержан сотрудниками Главного следственного управления СК России. Подозревается в ряде преступлений, в том числе пособничестве терроризму, организации убийства», — передает ТАСС со ссылкой на источник. Агентство уточняет, что официального подтверждения информации пока нет. По данным «Интерфакса», в ближайшее время задержанного могут доставить в Москву.
Ранее в Дагестане в ходе спецоперации нейтрализовали шесть человек, которые готовили теракты. По данным НАК, террористы были связаны с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ. Боевики готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также намеревались вымогать деньги у предпринимателей, передает «Ридус». После этого в республике задержали граждан, финансировавших указанную террористическую организацию.
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