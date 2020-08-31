ФСБ задержала в пяти регионах РФ граждан, финансировавших террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из других силовых структур провели операцию по задержанию лиц, осуществлявших сбор и переправку денежных средств на нужды ИГИЛ. Пособники террористов действовали на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа», — передает данные ФСБ ТАСС.
В отношении шести россиян возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». По информации спецслужбы, они также имели дело с преступной группой, участники которой уже получили сроки за финансирование террористов в Сирии.
В конце июля ФСБ совместно с МВД и Росгвардией во время спецоперации задержала 22 членов «Исламского движения Узбекистана» (запрещена в России с 2003 года). Боевики работали в Москве, Новосибирске и Красноярском крае. Террористы вербовали рекрутов в зоны боевых действий и финансировали боевиков на территории Сирии.
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