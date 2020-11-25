По данным инсайдеров, глава преступной группы — известный тюменский авторитет Сергей Патрушев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени сотрудники УМВД и ФСБ задержали четырех человек по подозрению в разбоях и вымогательстве. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. По данным источников URA.RU, речь идет о так называемом смотрящем за Тюменью Сергее Патрушеве и его ближайшем окружении.

«Формально, поводом стали жалобы местных проституток на вымогательство денег за так называемую „крышу“. После задержания этих людей, по сути, была обезглавлена верхушка криминального мира Тюмени. Был задержан так называемый „смотрящий“ за городом и его ближайшее окружение. Разработкой этой группой занималась тюменская региональная ФСБ, при поддержки УМВД», — сообщили URA.RU собеседники.

По официальной информации полиции, организованная группа занималась разбоями и вымогательствами. Ее лидером выступал 62-летний тюменец (предположительно — Патрушев). Вместе с мужчиной задержаны еще три человека: 30-летний оренбуржец, 48-летний тюменец и 27-летний житель Ялуторовска.

«Установлено, что фигуранты требовали от граждан денежные средства за общее покровительство. Они могут быть причастны, как минимум, к четырём фактам преступной деятельности. При обысках в местах проживания и автомобилях подозреваемых нашли охотничьи ружья, травматические пистолеты и ножи. Также изъято большое количество патронов, компьютеры, сотовые телефоны, различные документы, банковские карты и более миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе областного УМВД. При этом, только трое фигурантов отправились под стражу, один — под домашний арест.

URA.RU не удалось получить официальный комментарий в пресс-службе регионального управления ФСБ. Телефон пресс-секретаря на момент звонка находится вне зоны действия сети.