25 ноября 2020
24 ноября 2020

Как данные пациентов COVID-больницы Екатеринбурга попали в мусор

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Высокинским горбольниц. Екатеринбург, больничный коридор, больница, цгб6
По итогам разбирательства сотрудницу, убиравшуюся в больнице, накажут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Руководство ЦГКБ №6 Екатеринбурга (где оказывается помощь пациентам с коронавирусом) накажет санитарку, из-за которой данные горожан, которые вызывали на дом врачей, обнаружились в мусорном контейнере. Как объяснили URA.RU в пресс-службе горздрава, бумаги, оказавшиеся на помойке, не представляют практического значения и являются свидетельством, что вызовы уже отработаны.

О том, что возле одного из подъездов дома на улице Рябинина найден пакет с персональными данными пациентов, стало известно 23 ноября. На документах, сфотографированных и опубликованных в соцсети «ВКонтакте», указаны ФИО, адреса, возраст, причина вызова врача, телефоны пациентов.

«Cанитарка, проводившая уборку в поликлинике, собрала мусор, бахилы и частично порванные бумаги в медицинский пакет (на пакете наименование МедФарм). И отнесла пакет на помойку. <…> Порванные бумаги свидетельствуют о том, что вызовы были уже отработаны медиками, то есть обслужены. За нарушение правил утилизации документов, содержащих персональные данные, санитарка поликлиники понесет наказание», — говорится в сообщении горздрава.

Выброшенные бумаги не представляли практической ценности, подчеркнули в горздраве
Фото: сообщество «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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