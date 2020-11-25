Как данные пациентов COVID-больницы Екатеринбурга попали в мусор

Руководство ЦГКБ №6 Екатеринбурга (где оказывается помощь пациентам с коронавирусом) накажет санитарку, из-за которой данные горожан, которые вызывали на дом врачей, обнаружились в мусорном контейнере. Как объяснили URA.RU в пресс-службе горздрава, бумаги, оказавшиеся на помойке, не представляют практического значения и являются свидетельством, что вызовы уже отработаны.
О том, что возле одного из подъездов дома на улице Рябинина найден пакет с персональными данными пациентов, стало известно 23 ноября. На документах, сфотографированных и опубликованных в соцсети «ВКонтакте», указаны ФИО, адреса, возраст, причина вызова врача, телефоны пациентов.
«Cанитарка, проводившая уборку в поликлинике, собрала мусор, бахилы и частично порванные бумаги в медицинский пакет (на пакете наименование МедФарм). И отнесла пакет на помойку. <…> Порванные бумаги свидетельствуют о том, что вызовы были уже отработаны медиками, то есть обслужены. За нарушение правил утилизации документов, содержащих персональные данные, санитарка поликлиники понесет наказание», — говорится в сообщении горздрава.
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