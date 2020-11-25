В городе-спутнике Челябинска хотят вернуть прямые выборы мэра

Глава Копейска Андрей Фалейчик был избран в июне 2019 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) депутаты от «Справедливой России» намерены вернуть прямые выборы главы города. Сейчас эсеры обсуждают, по какому из двух путей им пойти, уточнил источник URA.RU в городском собрании депутатов.

«Справедливороссы сейчас активно обсуждают, как это сделать. Есть вариант внести соответствующий проект закона в заксобрание региона сразу двумя депутатами от СР: Дмитрием Суминым и Павлом Жолобовым. Также можно сориентировать активных депутатов горсобрания Копейска, чтобы инициатива пошла от них», — отметил источник URA.RU.

Депутат Заксобрания от Копейского городского округа Дмитрий Сумин заявил, что все кандидаты от СР шли на выборы с требованием вернуть прямые выборы глав городов. В первую очередь, копейчанин выступает за прямые выборы главы своего города.

«Копейску уже давно нужен местный глава, который будет слышать людей, а не действовать по указке области. Поэтому мы и не скрываем, что будем вносить законопроект о возврате прямых выборов», — уточнил URA.RU Сумин. Жолобов в свою очередь указал, что все проблемы жителей начинаются от безответственности главы, которого выбирает не население. «Такой глава не мотивирован решать проблемы народа, он решает проблемы тех, кто его назначает», — заявил URA.RU Жолобов.

В Челябинской области в рамках реформы местного самоуправления 2014 года глав муниципалитетов стали выбирать члены конкурсной комиссии. Она формируется наполовину представителями губернатора, наполовину самими депутатами. В итоге, главами муниципалитетов зачастую становятся не местные жители.

Дозвониться до действующего главы Копейска Андрея Фалейчика не удалось. Его пресс-секретарю был направлен официальный запрос.