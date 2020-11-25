Похороны и установка памятников в Сургуте растут в цене Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Стоимость похорон в Сургуте в 2020 году на фоне пандемии коронавируса выросла примерно на четверть. ОБ этом URA.RU сообщил руководитель центра ритуальных услуг «Ангел» Юрий Братына.

«Ритуальные принадлежности: гробы и все остальное, что нужно для захоронения — кресты, таблички. Все поднялось в цене в среднем от 15 до 25 процентов», — сообщил предприниматель. Он также отметил увеличение стоимости гранита и мрамора, из которых изготавливаются памятники, надгробные элементы и ограды. «Все производители нас предупредили, что весной камень будет дороже. А с учетом нынешней ситуации с пандемией родные и близкие умерших сургутян в следующем году будут планировать установку памятников. Так что может возникнуть ажиотажный спрос», — считает Братына.

Директор сургутского муниципального учреждения «Ритуал» Игорь Фурив в разговоре с URA.RU отметил, что число захоронений и кремаций на городском кладбище с начала года увеличилось на 35 процентов, если сравнивать с периодом с января по ноябрь 2019-го года. «В общей сложности, в этом году мы зафиксировали 2771 смерть. Увеличивается и число кремаций, потому что в нынешних условиях родственники не имеют возможности вывезти тело за пределы РФ. А прах можно доставить на родину погибшего», — прокомментировал Фурив.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО выросла смертность во время второй волны коронавируса. В общей сложности, с начала пандемии от COVID-19 умер 381 человек.