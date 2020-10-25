ХМАО обновил рекорд по смертности от коронавируса с конца лета

За минувшие сутки в ХМАО от коронавируса умерли еще четыре жителя округа. Это самый высокий показатель начиная с 27 июля. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 191 новый случай COVID-19 в 17 муниципалитетах. На момент выявления у 129 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 49 зафиксирована пневмония, у 13 человек — бессимптомно», — добавили в оперштабе.
Больше всего заразившихся в Сургуте и Ханты-Мансийске. Статистика по зараженным за 26 октября выглядит так:
- Сургут — 31;
- Ханты-Мансийск — 23;
- Нижневартовск — 19;
- Югорск — 13;
- Когалым — 13;
- Урай — 12;
- Нягань — 12;
- Советский район — 11;
- Сургутский район — 11;
- Нефтеюганск — 10;
- Лангепас — 10;
- Кондинский район — 7;
- Октябрьский район — 6;
- Нефтеюганский район — 5;
- Мегион — 5;
- Ханты-Мансийский район — 2;
- Нижневартовский район — 1.
Количество свободных ковидных коек сократилось и составляет 85,4%. За сутки излечились 78 человек, за весь период пандемии — 23 495 югорчан. Коэффициент распространения инфекции — 0,98.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО 19 октября за семь дней было десять смертей. Несмотря на снижение заражаемости и коэффициент распространения инфекции, смертность продолжает увеличиваться.
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