25 октября 2020
24 октября 2020
23 октября 2020

ХМАО обновил рекорд по смертности от коронавируса с конца лета

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО уже 229 человек погибли от коронавируса за все время пандемии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в ХМАО от коронавируса умерли еще четыре жителя округа. Это самый высокий показатель начиная с 27 июля. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 191 новый случай COVID-19 в 17 муниципалитетах. На момент выявления у 129 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 49 зафиксирована пневмония, у 13 человек — бессимптомно», — добавили в оперштабе.

Больше всего заразившихся в Сургуте и Ханты-Мансийске. Статистика по зараженным за 26 октября выглядит так:

  • Сургут — 31;
  • Ханты-Мансийск — 23;
  • Нижневартовск — 19;
  • Югорск — 13;
  • Когалым — 13;
  • Урай — 12;
  • Нягань — 12;
  • Советский район — 11;
  • Сургутский район — 11;
  • Нефтеюганск — 10;
  • Лангепас — 10;
  • Кондинский район — 7;
  • Октябрьский район — 6;
  • Нефтеюганский район — 5;
  • Мегион — 5;
  • Ханты-Мансийский район — 2;
  • Нижневартовский район — 1.

Количество свободных ковидных коек сократилось и составляет 85,4%. За сутки излечились 78 человек, за весь период пандемии — 23 495 югорчан. Коэффициент распространения инфекции — 0,98.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО 19 октября за семь дней было десять смертей. Несмотря на снижение заражаемости и коэффициент распространения инфекции, смертность продолжает увеличиваться.

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© Служба новостей «URA.RU»
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