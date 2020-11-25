Подсчитана стоимость производства линейки iPhone 12

Японские аналитики подсчитали себестоимость линейки смартфонов iPhone 12. Оказалось, что разница в производстве iPhone 12 и iPhone 12 Pro составляет всего 33 доллара (почти 2500 рублей), хотя на рынке стандартная модель дешевле на 433 доллара.
«Стоимость iPhone 12 Pro высокого класса составляет 406 долларов», — сообщают аналитики Nikkei. Уточняется, что производитель начал чаще использовать компоненты компании Samsung. Например, самой дорогой частью смартфона является OLED-матрица из Южной Кореи (70 долларов). Далее идет чипсет Apple A14 Bionic, который оценивается в 40 долларов. Также Apple использует микросхемы памяти от Samsung и фотосенсоры японской компании Sony.
При этом базовая модель iPhone 12 обходиться производителю в 373 доллара. Таким образом, разница между новыми смартфонами всего 33 доллара (почти 2500 рублей). В России iPhone 12 стоит 79 990 рублей (889 долларов), цена более продвинутого iPhone 12 Pro — 99 990 рублей (1322 доллара).
В своем исследовании аналитики сообщают, что Apple передает большую часть сборки iPhone Китаю. Эксперты советуют американской корпорации найти другие производственные площадки, чтобы на фоне споров США и Китая снизить свою зависимость от КНР.
Весной 2021 года в России должен вступить в силу закон об обязательной установки отечественного софта на смартфоны, которые продаются в РФ, передает телеканал 360. Apple придется пойти на уступки, чтобы не потерять рынок, сообщил URA.RU техноблогер Wylsacom. Продажи нового iPhone стартовали в России 13 ноября, пишет «Национальная служба новостей». Однако первые модели имеют проблемы.
Подписывайтесь на URA.RU в