Пермь выходит на плато по коронавирусу

В Пермском крае за сутки выявили 299 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 299 новых случаев коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Замедление темпа прироста нового числа заболевших COVID-19 и снижение коэффициента распространения инфекции могут свидетельствовать о том, что регион выходит на плато по коронавирусу.

«Пермский край — 299 [новых случаев заражения коронавирусом]», — уточняет федеральный оперативный штаб. Всего в регионе подтверждено 19 189 случаев заболевания коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции (Rt) снизился до 1,07 (неделю назад — около 1,17).

Снижение коэффициента заболеваемости стало следствием замедления темпа прироста числа заразившихся. Если во второй декаде ноября в среднем каждый день число новых случаев заражения превышало значение предыдущего дня приблизительно на десять, то сейчас на 3-4 или вовсе является таким же. Это может свидетельствовать о том, что регион уже достиг пиковых значений ежесуточных заражений и выходит на плато.