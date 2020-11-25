25 ноября 2020
24 ноября 2020

Пермь выходит на плато по коронавирусу

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Доставка пациентов скорой помощью в ГКБ №40 «Коммунарка» во время пандемии SARS-CoV-2. Москва, защитный костюм, врачи, скорая помощь, инвалидное кресло, фельдшер, медики, covid-19, коронавирус, ковид, противочумной костюм, кресло-каталка, карантинный центр
В Пермском крае за сутки выявили 299 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 299 новых случаев коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Замедление темпа прироста нового числа заболевших COVID-19 и снижение коэффициента распространения инфекции могут свидетельствовать о том, что регион выходит на плато по коронавирусу.

«Пермский край — 299 [новых случаев заражения коронавирусом]», — уточняет федеральный оперативный штаб. Всего в регионе подтверждено 19 189 случаев заболевания коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции (Rt) снизился до 1,07 (неделю назад — около 1,17).

Снижение коэффициента заболеваемости стало следствием замедления темпа прироста числа заразившихся. Если во второй декаде ноября в среднем каждый день число новых случаев заражения превышало значение предыдущего дня приблизительно на десять, то сейчас на 3-4 или вовсе является таким же. Это может свидетельствовать о том, что регион уже достиг пиковых значений ежесуточных заражений и выходит на плато.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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