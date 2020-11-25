Полицейского из ХМАО задержали под Челябинском после пьяного ДТП

Следователи настаивают на аресте силовика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области задержан полицейский, подозреваемый в пьяном ДТП. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления СКР. После встречи на дороге пассажирка второго автомобиля с тяжелыми травмами попала в больницу, силовика ждет арест.

«По данным следствия, вечером 22 ноября в Еткульском районе подозреваемый, управляя легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу. При столкновении со встречным автомобилем травмы получила одна из ехавших в нем пассажирок», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Женщину доставили в больницу.

Предполагаемый виновник ДТП оказался водителем, проходящим службу в отделе полиции по Нижневартовску (ХМАО). В момент происшествия он находился в отпуске. «Возбуждено уголовное дело. Следствие ходатайствует в суде об избрании ему меры пресечения в виде ареста», — добавили в управлении СКР.