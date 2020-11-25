В Екатеринбурге скончался экс-глава крупного оборонного завода

Под руководством Геннадия Студенка разрабатывали советские самоходки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на 94 году жизни скончался экс-депутат Верховного Совета СССР, бывший гендиректор ОАО «Уралтрансмаша» (входит в корпорацию УВЗ) Геннадий Студенок. Как сообщили URA.RU на предприятии, под его руководством завод серийно выпустил САУ второго послевоенного поколения 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт-С» и получил статус головного предприятия страны по самоходной артиллерии.

«Имя Геннадия Андреевича по праву вписано золотыми буквами в историю „Уралтрансмаша“ и отечественного военно-промышленного комплекса», — прокомментировали на заводе. Геннадий Студенок родился 13 октября 1927 года в Орловской области. Окончил Уральский политехнический институт имени Кирова (1955). Трудовую деятельность начал в промышленности в 1947 году — работал технологом, затем главным инженером завода Уральского машиностроения. С 1960 года на партийной работе — второй секретарь Чкаловского РК КПСС, с 1966 по 1971 год первый секретарь Свердловского горкома КПСС. С 1966 по 1970 год занимал пост депутата Верховного Совета СССР. В 1971 году возглавил «Завод Транспортного машиностроения им. Я.М. Свердлова» (ныне АО «Уралтрансмаш»). Гражданская панихида состоится 26 ноября в 11:00 в фойе ДК им. М. В. Лаврова (Екатеринбург, Проспект Космонавтов, 23).

сайт ОАО «Уралтрансмаш»