Адвокат челябинского экс-замгубернатора Косилова станет мэром

Николай Шиманович вернется в политику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главой Катав-Ивановского района (Челябинская область) может стать экс-мэр Трехгорного, адвокат Николай Шиманович. Шиманович известен тем, что защищает в суде бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова по делу о резонансном ДТП, в котором пострадали жители Екатеринбурга. Шиманович подтвердил URA.RU, что его кандидатура согласована в правительстве области.

«Сегодня, 25 ноября, депутаты района должны объявить конкурс по избранию нового главы. У меня появилось желание поучаствовать. Понятно, что в случае избрания придется работать с правительством области. Поэтому я попытался понять, насколько моя кандидатура устроит власти региона. В итоге я прошел согласование, не могу точно сказать, на каком уровне — с губернатором Алексеем Текслером я не встречался», — заявил URA.RU Шиманович.

Полномочия Евгения Киршина, руководившего муниципалитетом с 2011 года, истекли 9 ноября. Предполагалось, что он сумеет переизбраться, но 2 ноября депутаты райсобрания отказали ему в поддержке. В области рассматривали вариант с назначением спецпредставителя губернатора, но в итоге Киршин остался на своем посту до избрания сменщика.

Шиманович руководил администрацией Трехгорного до 2009 года, но проиграл выборы Светлане Ольховской. В 2010 году Шиманович проиграл довыборы в ЗСО по Горнозаводскому округу №2, где баллотировался от «Справедливой России». В январе 2019 года Шиманович участвовал в выборах мэра Челябинска, но депутаты выбрали главой города Владимира Елистратова.

После ухода из политики Шиманович стал адвокатом и теперь защищает интересы Косилова в суде. Резонансное ДТП произошло 28 июля 2019 года в Аргаяшском районе Челябинской области. Lexus Косилова столкнулся с Lada Vesta, в которой находились жители Екатеринбурга.