Глава челябинского района не сдал власть, проиграв выборы

Евгений Киршин продолжил руководить районом, хотя его полномочия истекли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Проигравший выборы глава Катав-Ивановского района (Челябинская область) Евгений Киршин ушел в отпуск, из которого уже не вернется на работу, сообщили URA.RU источники в муниципалитете. Сам чиновник в разговоре с URA.RU полностью опроверг эту информацию.

«Поскольку полномочия Киршина истекли 9 ноября, отпуск стал самым логичным выходом. На работу экс-глава, конечно, не вернется», — рассказал собеседник агентства. Сам Киршин встретил эту новость с удивлением. «Я продолжаю работать в штатном режиме. Согласно Уставу района, в данной ситуации действующий руководитель муниципалитета остается на посту до новых выборов, на которых будет избран его преемник», — пояснил он URA.RU.

Полномочия Киршина истекли 9 ноября. Предполагалось, что руководивший районом с 2011 года глава останется на новый срок. Однако 2 ноября депутаты райсобрания отказались поддержать его переизбрание, что предопределило отставку чиновника. В качестве временной меры на период урегулирования ситуации рассматривается вариант, при котором муниципалитет перейдет под управление спецпредставителя областных властей, которого назначит губернатор Алексей Текслер.