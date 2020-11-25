Лекарства для жителей ЯНАО оказались недоступными из-за карантина

Жительнице Ноябрьска предложили самой ехать за медикаментами, несмотря на СOVID Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Ноябрьска не смогла получить положенных ее ребенку лекарств из-за того, что семья находится на карантине, а местные врачи отказались заниматься развозом. По словам Анастасии Никитиной, диагноз у ее дочери подтвердился еще неделю назад, однако лекарств ей никто не дал.

«Дочке с 18 ноября лекарств не доставили, мужу с 23 ноября», — сообщила Анастасия корреспонденту URA.RU. При этом проблема не решается, несмотря на обращения как в местные учреждения, так и на горячую линию в Салехард. В больнице, по словам собеседницы, ей сказали просто: «Отправляйте [за лекарствами] кого хотите, но мы ничего не привозим».

На горячей линии в Салехарде, куда звонила Анастасия, ей пообещали разобраться в ситуации, а представители окружного депздрава в комментариях в местной группе в социальных сетях попросили женщину «проявить понимание и терпение». В ведомстве отметили, что в среднем в больницу поступает более 600 вызовов врача на дом, на вызовы выезжает 15 врачебно-сестринских бригад, и медицинских работников не хватает, чтобы обслужить имеющееся количество заболевших.

Между тем за указанный период врачи приходили к Никитиным трижды — два раза к детям и один раз к мужу. Лекарства были выданы только одному ребенку. Однако сама Анастасия нарушать карантин в связи с тем, что в семье коронавирус, не намерена: «я исполняю постановление в полном объеме».

Представители окружного депздрава в настоящее время разбираются, почему такая ситуация возникла. По итогам в ведомстве пообещали предоставить комментарий корреспонденту URA.RU.

Ранее власти ЯНАО заявили, что запас лекарств от коронавируса сформирован до января 2021 года. Лекарства нуждающимся выдаются бесплатно.