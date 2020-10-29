29 октября 2020

Власти ЯНАО подготовились к волне коронавируса до января

© Служба новостей «URA.RU»
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Запасы лекарств от COVID на Ямале рассчитаны на 90 дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Правительство ЯНАО заготовило трехмесячный запас препаратов для лечения больных коронавирусом. Лекарства будут выдавать нуждающимся бесплатно. Об этом заявил глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков, информацию подтвердили в ямальском правительстве.

«В стационарах округа для лечения больных с коронавирусом создан запас лекарственных препаратов на 90 суток и более. В рамках региональной льготы пациенты, проходящие лечение амбулаторно, получают бесплатные медикаменты», — рассказали в пресс-службе администрации ЯНАО. Другие наборы препаратов, которые предназначены для лечения ОРВИ и гриппа, будут выдавать до конца режима самоизоляции.

Как заявил Новиков, выступая с докладом перед губернатором Дмитрием Артюховым, в регионе продолжают разворачивать койки для больных коронавирусом. Уже заготовлено 1509 мест, со 2 ноября развернут еще 40 дополнительных коек. Также в ближайшее время на Ямал придут 76 аппаратов ИВЛ. До этой поставки в регион с начала года уже доставили 80 аппаратов.

Ранее в окружном депздраве сообщали URA.RU, что поставка вакцины от коронавируса, которую ждали в октябре, перенесена до конца года. Кроме того, в ЯНАО задерживают выдачу бесплатных лекарств от ОРВИ, которые положены всем жителям округа. Прокуратура признала, что больницы делают это незаконно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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