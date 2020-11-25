25 ноября 2020

Россиянам хотят выплатить по 10 тысяч к Новому году

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство РФ может выплатить по 10 тысяч рублей малоимущим россиянам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Малоимущие семьи могут получить к Новому году 10 тысяч рублей от правительства РФ. С соответствующим предложением выступил глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

«Предлагаю правительству подумать над проведением единовременных денежных выплат для малоимущих семей», — цитирует РИА «Новости» Миронова. По его словам, такая выплата может составлять 10 тысяч рублей.

Также Миронов предложил поддержать выплатами инвалидов, одиноких пенсионеров и членов многодетных семей. Миронов рассказал, что многие россияне из этих категорий не будут накрывать новогодний стол из-за отсутствия средств на это.

Ранее в Госдуме РФ рассказали, что ветераны Великой Отечественной войны могут получить к Новому году единовременные выплаты. В комитете по экономической политике Госдумы уверены, что бюджет не пострадает от введения выплат, передает RT. Предполагается, что ветераны получат по 10 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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