Россиянам хотят выплатить по 10 тысяч к Новому году

Малоимущие семьи могут получить к Новому году 10 тысяч рублей от правительства РФ. С соответствующим предложением выступил глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.
«Предлагаю правительству подумать над проведением единовременных денежных выплат для малоимущих семей», — цитирует РИА «Новости» Миронова. По его словам, такая выплата может составлять 10 тысяч рублей.
Также Миронов предложил поддержать выплатами инвалидов, одиноких пенсионеров и членов многодетных семей. Миронов рассказал, что многие россияне из этих категорий не будут накрывать новогодний стол из-за отсутствия средств на это.
Ранее в Госдуме РФ рассказали, что ветераны Великой Отечественной войны могут получить к Новому году единовременные выплаты. В комитете по экономической политике Госдумы уверены, что бюджет не пострадает от введения выплат, передает RT. Предполагается, что ветераны получат по 10 тысяч рублей.
Подписывайтесь на URA.RU в