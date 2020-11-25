25 ноября 2020
24 ноября 2020

Челябинка заказала другу убийство бывшего мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , следственный комитет
Женщина испытывала неприязнь к бывшему супругу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Брединского района обратилась к знакомому с предложением убить ее бывшего мужа. Киллер сообщил о планах 55-летней женщины в полицию, она задержана. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

«По версии следствия, в одном из населенных пунктов Брединского района подозреваемая предложила своему знакомому совершить убийство бывшего супруга из-за возникших неприязненных отношений. Убийство было намечено на 23 ноября», — уточнили URA.RU в следственном управлении.

В ведомстве добавили, что киллер согласовал время и обстоятельства смерти мужчины, а затем обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 33, ч.3 ст. 30 п.«з» ч.2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство на покушение на убийство по найму). Подозреваемая задержана, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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