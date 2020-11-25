Челябинка заказала другу убийство бывшего мужа

Жительница Брединского района обратилась к знакомому с предложением убить ее бывшего мужа. Киллер сообщил о планах 55-летней женщины в полицию, она задержана. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
«По версии следствия, в одном из населенных пунктов Брединского района подозреваемая предложила своему знакомому совершить убийство бывшего супруга из-за возникших неприязненных отношений. Убийство было намечено на 23 ноября», — уточнили URA.RU в следственном управлении.
В ведомстве добавили, что киллер согласовал время и обстоятельства смерти мужчины, а затем обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 33, ч.3 ст. 30 п.«з» ч.2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство на покушение на убийство по найму). Подозреваемая задержана, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
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