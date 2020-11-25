В ХМАО больные коронавирусом скупают опасный для них препарат

Вредные для здоровья советы раздают прямо в поликлиниках Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители ХМАО, которые лечатся от коронавируса дома, массово скупают в аптеках препарат «Дексаметазон», который в отдельных случаях может усугубить течение болезни. При этом информация о том, что лекарство всего за несколько дней способно вылечить от заболевания, распространяется медработниками. Об этом URA.RU рассказала жительница Нижневартовска Ольга Т.

«Выписавшись из больницы, я все еще чувствую себя плохо. Знакомая хирургическая медсестра сказала, что нужно купить „Дексаметазон“ и принимать его по одной таблетке утром в течение трех дней и все пройдет. Обзвонила пять аптек, только в шестой нашла под заказ, собралась принимать», — добавила Ольга.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, «Дексаметазон» применяется для лечения коронавируса, но только в тяжелых и средне-тяжелых случаях. Это стероидный гормональный препарат с широким спектром противопоказаний. «При легких формах заболевания данные лекарственные препараты не применяются и могут быть вредны», — рассказала URA.RU главврач взрослой поликлиники Нижневартовска Светлана Воронина, добавив, что сроки лечения, дозировку и необходимость применения лекарства определяет только врач.

По словам Ворониной, препараты для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией закуплены департаментом здравоохранения ХМАО. Гормональные препараты, в том числе «Дексаметазон», входят в перечень рекомендуемых препаратов, и если показаны к применению, то выдаются бесплатно, но строго по назначению врача.

Ранее URA.RU писало, что в российском сегменте интернета распространяется фейковый документ с протоколом лечения пациентов с подозрением на коронавирус. В него входят препараты, которые не содержатся в рекомендациях Минздрава РФ по лечению COVID-19.