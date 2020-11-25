В фейковом документе содержатся не сочетающиеся препараты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В российском интернете распространяется фейковый документ якобы с протоколом лечения пациентов с подозрением на коронавирус. В него входят препараты, которые не содержатся в рекомендациях по лечению COVID-19 Минздрава РФ.

«В „протоколе“ прописаны витамины в достаточно больших дозах, их также должен назначать врач. К тому же здесь указан огромный спектр препаратов, многие могут друг с другом не сочетаться. Так люди навредят себе еще больше», — приводит слова главврача московской поликлиники № 5 Виктории Беленькой «Царьград». Отмечается, что фейковый документ «гуляет» по Сети с лета.

В «протоколе» лечения есть антибиотики, которые назначаются врачом только при средней и тяжелой форме коронавируса. К тому же в фейковом документе значатся препараты, которые, по словам специалистов, не имеют доказанного воздействия, а также те, что не сочетаются между собой.

Ранее фармаколог Николай Беспалов предупредил, что при коронавирусе плохо заниматься самолечением, пишет агентство Nation News. Однако в опросе SuperJob 80% россиян признались, что не вызывают врача при первых симптомах респираторного заболевания и самостоятельно выписывают себе лекарства.