Родственники умершего намерены обратиться в суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Березников (Пермский край), которого отказались лечить в городской больнице, скончался. О случившемся рассказала URA.RU племянница погибшего Елизавета Назарова. Женщина уточнила, что в конце октября ее 57-летний дядя почувствовал себя плохо. Родственники вызвали скорую, которая приняла решение госпитализировать пермяка.

«Дядю доставили в больницу, там его осмотрели, но класть на лечение не стали, а отправили домой. На следующий день на дом к нему пришел терапевт. Врач предположила, что у дяди может быть грыжа или защемлен нерв, прописала обезболивающие уколы. Сказала, через пять дней сдать анализы, если не станет лучше, но он спустя пять дней умер», — пояснила Назарова. По словам пермячки, ранее ее дядя уже перенес два инсульта.

Сейчас родственники мужчины готовятся подавать заявление в суд на сотрудников приемного покоя больницы, дежуривших в тот день. Женщина также отправила свой вопрос через соцсети губернатору края Дмитрию Махонину, который проведет прямой эфир в ближайшую субботу. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой больницы им. Вагнера в Березниках, в чьем ведении находится медучреждение. На момент публикации материала ответ не поступил.

URA.RU также рассказывало о пожилой жительнице Березников Таисье Коротаевой, у которой после нескольких дней лечения в больнице, на лице появились синяки. Родственники пенсионерки после случившего обратились в прокуратуру.