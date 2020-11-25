Смерть жителя ЯНАО от коронавируса вызвала дискуссию в соцсетях

В обстоятельствах смерти 39-летнего мужчины будет разбираться депздрав ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В пабликах социальных сетей города Надым (ЯНАО) обсуждают обстоятельства смерти 39-летнего мужчины. По сообщениям анонимного автора, местный житель был госпитализирован с заболеванием поджелудочной железы, а умер от коронавируса.

«Перед смертью звонил, говорил, что в палату никто не приходит, ни врачи — обхода нет, ни медсестры, одни только нянечки, кормить и убирать, — написала женщина, представившаяся женой. — В итоге он умер от ковида, никто не позвонил, не поставил в известность, о том, что он уже в морге, узнали случайно». Мужчина якобы почувствовал себя плохо еще 29 октября, но госпитализировали его лишь через неделю, когда подтвердился COVID.

Часть комментаторов обвинила автора во лжи, отметив, что ни разу не сталкивались с некачественным оказанием медпомощи в Надымской ЦРБ. По словам комментатора с ником «Павел-Фаддеевич Ноздрев», во всем виноваты журналисты. «Если бы хоть 20% того, что тут пишут было правдой, мы бы видели совсем другую картину», — считает он. При этом часть комментаторов указала, что лично знала умершего мужчину, описав его как человека серьезного и не склонного ко лжи.

Представители окружного департамента здравоохранения в комментариях сообщили, что информация о состоянии здоровья больного, а также причинах смерти является конфиденциальной, разглашение которой влечет уголовную ответственность. «Для инициирования служебного расследования по конкретным фактам просим обратиться лично или письменно к заместителю главного врача по медицинской части», — указали сотрудники ведомства.

Обновлено в 21:30:

В пресс-службе окружного депздрава URA.RU пообещали разобраться в ситуации. Там отметили, что выражают глубокие соболезнования семье погибшего. «Конечно, мы не можем сообщать о фактах оказания медицинской помощи пациенту ввиду необходимости соблюдения врачебной тайны. Но просим Вас [родственников умершего] обратиться в департамент здравоохранения для проведения проверки. В случае выявления нарушений должностные лица будут привлечены к ответственности», — уточнили в региональном депздраве.