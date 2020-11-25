В Тюмени ищут медсестер на зарплату в 200 тысяч рублей

В моногоспитали региона требуется 350 медицинских сестер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области открыты сотни вакансий для медсестер, готовых работать в коронавирусных госпиталях. Такие данные содержатся в базе департамента труда и занятости региона. Тем, кого возьмут на работу, предлагают 200 тысяч рублей в месяц.

«Медицинская сестра (постовая) — 100 вакантных мест. Медицинская сестра процедурной — 100 вакантных мест. Медицинская сестра анестезист — 150 вакантных мест», — такие данные приводит департамент занятости Тюменской области. Вознаграждение для соискателей по всем вакансиям — 200 000 рублей в месяц.

Сотрудников ищут временно, указывая, что работать предстоит в «красных» зонах с коронавирусными пациентами. В какие конкретно госпитали нужны сотрудники — скрыто. В источнике вакансий указан центр занятости Тюмени и Тюменского района.

«Работодатель скрывает свои контактные данные, если не хочет, чтобы соискатели обращались к нему напрямую. Перед этим отобрать подходящие кадры должны сотрудники центра занятости», — пояснили URA.RU в пресс-службе центра занятости. Предположительно, среди госпиталей, нуждающихся в сотрудниках, есть перинатальный центр: одна из специальностей, по которой у соискателей должно быть образование, — «Акушерское дело».

На сегодняшний день в Тюменской области функционирует 18 коронавирусных моногоспиталей. Запрос о потребности кадров для них URA.RU направило в оперштаб по борьбе с инфекцией.