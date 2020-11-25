Инсайдер озвучил основные тезисы послания губернатора Моора

Выступление губернатора Александра Моора с ежегодным посланием запланировано на 17 декабря Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем ежегодном послании к парламенту сделает акцент на борьбе с пандемией и ее последствиями. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По некоторым данным, выступление главы региона запланировано на 17 декабря.

«В своем обращении губернатор Моор напомнит о том, что региону придется жить в новых экономических условиях. Сделает акцент на том, какие статьи расходов бюджета должны быть урезаны. Также будет затронута тема нового закона о повышении налогов для богатых. Моор уделит внимание и предстоящим выборам в областную думу, которые должны состояться в 2021 году. При этом, окончательно повестка еще не сформирована. До 17 декабря еще много времени и она будет дополняться. В том числе, и по результатам визита в регион президента [России Владимира Путина], который может состояться в начале декабря», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

Тюменский политолог Андрей Шуклин считает, что глава региона также подведет некоторые итоги борьбы с пандемией в 2020 году. «Моор напомнит, какие меры противодействия пандемии были приняты в этом году. Даст развернутую характеристику работе регионального оперштаба, который был развернут довольно быстро и, вероятно, отметит работу тюменских медиков. При этом, он может напомнить о том, что следующий год, в плане распространения коронавируса, может оказаться не менее сложным», — заявил агентству Шуклин.