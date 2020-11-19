Визит президента Владимира Путина в Тюменскую область откладывался несколько раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин планирует посетить Тюменскую область с официальным визитом 1 декабря. Об этом URA.RU сообщили несколько собеседников в Тобольске, где ждут главу государства. Поводом для визита станут открытие завода «Запсибнефтехим», принадлежащего компании «Сибур», и аэропорта, который строится по поручению президента.

«Владимир Путин планирует посетить Тюменскую область 1 декабря. Он приедет туда по приглашению холдинга „Сибур“», — заявил источник агентства на условиях анонимности. Президента ждали в УрФО еще летом: в июле его приезд анонсировал зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов, но мероприятие по разным причинам откладывалось.

Тобольский аэропорт — гордость и «Сибура», и тюменского правительства. Работы по его запуску продолжались несколько лет, и входят в план развития второго по величине города региона. Несколько веков назад Тобольск имел статус сибирской столицы, но сейчас до него сложно добраться. Открытие аэропорта должно помочь властям реализовать задумку по превращению города в туристический центр.

В конце октября председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявлял: «Скоро откроется аэропорт, который раскроет колоссальный туристический потенциал Тобольска как жемчужины Сибири. Это именно тот результат, который мы всегда ожидаем от сотрудничества с крупным бизнесом. Мы рассчитываем, что партнерство с СИБУРом по совместным проектам и в других регионах даст такой же эффект для развития близлежащих городов».

Тогда же Тобольск посетили помощник президента Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов. Чиновники приняли участие в церемонии открытия Центра инженерно-технической экспертизы СИБУРИНТЕХ.

Запланированный на 1 декабря визит Владимира Путина в Тобольск — третий за время его управления страной. Впервые он побывал здесь в марте 2003 года, потом — в октябре 2013 года Путин лично нажал кнопку пуска производства на заводе «Тобольск-полимер». Тогда же он дал поручение рассмотреть возможность строительства аэропорта в городе с участием частных инвестиций.

Полет в Тобольск — не первая поездка президента за пределы Москвы во время пандемии коронавируса. В графике его рабочих поездок на официальном сайте Кремля указано, что с начала пандемии глава государства был в Крыму, Санкт-Петербурге, Сочи и Ржеве.

В пресс-службе компании «Сибур» информацию о визите главы государства комментировать отказались. В администрации Тобольска агентству ответили, что ничего не знают о возможном приезде главы государства.