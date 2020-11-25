25 ноября 2020

Умер Диего Марадона

© Служба новостей «URA.RU»
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Диего Марадоне было 60 лет Фото: Instagram, maradona

В Аргентине скончался легендарный футболист Диего Марадона. Ему было 60 лет.

О смерти Марадоны сообщила аргентинская газета Clarin. «По предварительным данным, причиной смерти мог стать сердечный приступ», — пишет издание. Там добавили, что он умер в городе Тигре, где восстанавливался после экстренной операции

В ноябре Диего Марадона перенес операцию на мозге после обнаружения субдуральной гематомы. По словам его адвоката Матиаса Морла, легендарный футболист восстанавливался дома.

Диего Марадона — бывший форвард сборной Аргентины, которая в 1986 году выиграла чемпионат мира по футболу. За свою карьеру он выступал за такие клубы, как «Наполи», «Барселона», «Севилья», «Бока Хуниорс» и другие.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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