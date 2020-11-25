Дмитрий Болкунец считает, что Александр Лукашенко должен уйти в отставку Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Если президент Белоруссии Александр Лукашенко не уйдет в отставку, покинув страну, то санкции против республики могут ударить и по России. Об этом URA.RU рассказал эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец.

«Лучший вариант для Лукашенко — постараться провести трансфер власти и уйти в отставку, покинув страну. Если он не сделает этого, то США и Европа ударят по республике жесткими санкциями, из-за которых может пострадать Россия», — рассказал Болкунец. По его словам, у Лукашенко нет другого выхода, потому что народ будет требовать суда над ним.

Болкунец считает, что в Белоруссии идет гражданская война, в которой погибли не менее 10 человек, а пострадали более 30 тысяч. После этого никто не будет вести переговоры с Лукашенко, уверен политолог. При этом он считает, что лидер Белоруссии не станет уходить, а попытается победить оппозицию. Однако Болкунец подчеркнул, что в республике могут появиться новые лидеры протестов.

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента республики 9 августа, на которых Лукашенко победил, набрав 80,1% голосов. Митинги проходят до сих пор и жестко подавляются силовиками. Европа перестала считать Лукашенко президентом. Однако белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич считает, что Лукашенко победит оппозицию и останется у власти, передает «Ридус».