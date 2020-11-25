25 ноября 2020

В Турции зафиксировали третью волну коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Турция, море, флаг турции
Во всех провинциях Турции наблюдается рост числа заболевших COVID-19 Фото: Нина Калинина © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Турции зафиксирован третий пик заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Некоторые провинции переживают третий пик. Среди них Стамбул, Измир, Коджаэли, Бурса», — передает ТАСС слова руководителя турецкого Минздрава. Коджа отметил, что во всех провинциях Турции наблюдается рост числа заболевших COVID-19. В частности, в 15 их них прирост новых случаев коронавируса увеличился на 50%. За последние сутки там от COVID-19 умерли 168 человек. Это является максимальным показателем с начала пандемии.

Ранее стало известно, что россияне очень часто заражаются коронавирусом на отдыхе в Турции. Порядка 90% всех ввезенных в Россию случаев COVID-19 с сентября — из этой страны. 17 ноября турецкий президент Тайип Эрдоган ужесточил карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. В стране закрыли кинотеатры, рестораны, кафе и ввели частичный комендантский час.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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