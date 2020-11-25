В Турции зафиксировали третью волну коронавируса

В Турции зафиксирован третий пик заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
«Некоторые провинции переживают третий пик. Среди них Стамбул, Измир, Коджаэли, Бурса», — передает ТАСС слова руководителя турецкого Минздрава. Коджа отметил, что во всех провинциях Турции наблюдается рост числа заболевших COVID-19. В частности, в 15 их них прирост новых случаев коронавируса увеличился на 50%. За последние сутки там от COVID-19 умерли 168 человек. Это является максимальным показателем с начала пандемии.
Ранее стало известно, что россияне очень часто заражаются коронавирусом на отдыхе в Турции. Порядка 90% всех ввезенных в Россию случаев COVID-19 с сентября — из этой страны. 17 ноября турецкий президент Тайип Эрдоган ужесточил карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. В стране закрыли кинотеатры, рестораны, кафе и ввели частичный комендантский час.
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