Турецкие СМИ рассказали, как Путин отомстил Пашиняну

Российский президент Владимир Путин отомстил премьер-министру Армении Николу Пашиняну за приверженность «прозападной» позиции. Глава государства намеренно занял нейтральное положение в конфликте в Нагорном Карабахе, сообщает Daily Sabah.
По данным турецкого издания, Пашинян продемонстрировал свои политические взгляды, еще будучи депутатом. Так, в 2013 году он выступил против членства Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Тогда будущий премьер счел вхождение в организацию попыткой посягательства на суверенитет страны. Позже Пашинян отверг соглашение о единой российско-армянской региональной системе ПВО на Кавказе. Он заявил, что Россия не является гарантом безопасности Армении. Пашинян поменял своем мнение, когда стал премьер-министром. Но, по мнению турецких журналистов, Москва все еще помнит высказывания главы Армении.
Когда разгорелся конфликт в Нагорном Карабахе, многие считали, что Путин поддержит Армению. Однако глава государства занял нейтральную позицию, объяснив это тем, что бои ведутся не на территории Армении. «Путин преподал урок Пашиняну. Он как бы напомнил, что Пашинян мог не выступать с критикой России», — говорится в статье.
Ранее Путин назвал обвинения армянского народа в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна безосновательными. По его словам, во время переговоров по вопросам мирного соглашения Пашинян настаивал на том, чтобы продолжать отстаивать интересы страны силовым методом, пишет
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