В России придумали новый способ ловить водителей за нарушение

В Казани сотрудники ГИБДД накануне запустили в Telegram специальный чат-бот. С его помощью можно сообщать ведомству о водителях, которые нарушают правила дорожного движения.
«Увидел нетрезвого, странного водителя за рулем, напиши в бот @Kazan_bezopasnoBot, предотврати беду!!!» — говорится в сообщении. На служебных автомобилях ГИБДД появились наклейки с QR-кодом, по которому можно перейти в Telegram-канал ведомства. В адрес ГИБДД через чат уже поступают жалобы. Там же появилось сообщение о пьяном водителе и государственный регистрационный номер автомобиля, на котором он передвигается.
Ранее стало известно, что водителей начнут чаще штрафовать за нарушение правил дорожного движения. Это связано с появлением парконов — передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Они будут штрафовать за проезд по обочине и по парковочным местам.
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