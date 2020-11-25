25 ноября 2020

В России придумали новый способ ловить водителей за нарушение

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактический рейд ГИБДД. Магнитогорск, гибдд, сотрудник дпс, жезл дпс
В адрес ГИБДД через чат уже поступают жалобы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Казани сотрудники ГИБДД накануне запустили в Telegram специальный чат-бот. С его помощью можно сообщать ведомству о водителях, которые нарушают правила дорожного движения.

«Увидел нетрезвого, странного водителя за рулем, напиши в бот @Kazan_bezopasnoBot, предотврати беду!!!» — говорится в сообщении. На служебных автомобилях ГИБДД появились наклейки с QR-кодом, по которому можно перейти в Telegram-канал ведомства. В адрес ГИБДД через чат уже поступают жалобы. Там же появилось сообщение о пьяном водителе и государственный регистрационный номер автомобиля, на котором он передвигается.

Ранее стало известно, что водителей начнут чаще штрафовать за нарушение правил дорожного движения. Это связано с появлением парконов — передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Они будут штрафовать за проезд по обочине и по парковочным местам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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