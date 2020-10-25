В России придумали новый способ ловить нарушителей ПДД

Водителей будут чаще штрафовать за проезд по обочине и парковке Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Автомобилистов начнут чаще штрафовать за нарушение правил дорожного движения. Это связано с появлением парконов — передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Они будут штрафовать за проезд по обочине и по парковочным местам.

Сейчас парконы будут следить за проездом водителей по обочине Московской кольцевой дороги. «Если паркон стоит в пробке на МКАД, а его по обочине, в нарушение требований ПДД, обгоняет машина, то производится фиксация данного события», — цитирует «Известия» заместителя руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александрав Евсина. Штраф за езду по обочине составляет 1500 рублей, но получат его немногие — пока что за обочинами МКАД следит только один паркон.

Как сообщил столичный департамент транспорта, камеры также начали фиксировать проезд машин по парковочным местам. Пока работает только один комплекс — он установлен на улице Косыгина. Штраф за проезд по парковочным местам составляет 500 рублей. Однако столичные власти намерены модернизировать патроны — и вскоре комплексы смогут фиксировать нарушение правил разметки, выезд на перекресток в случае образования на нем затора.

С 1 ноября в силу вступают законы, которые серьезно изменят жизнь автомобилистов. Изменения касаются оформления извещений о ДТП (теперь их можно сделать в любом регионе), выдачи бумажных паспортов транспортных средств (ПТС) и введением обязательной маркировки шин.