25 ноября 2020

Дональд Трамп заявил о легкой победе на выборах

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, трамп дональд
По словам Дональда Трампа, он одержал победу в колеблющихся штатах Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Демократическая партия США потерпела поражение на выборах главы государства, несмотря на использованные махинации. Такое заявление сделал действующий президент Дональд Трамп.

Он заявил, что с легкостью выиграл выборы главы государства. «Эти выборы мы выиграли легко, выиграли с большим отрывом <…> Мы выиграли Пенсильванию и все колеблющиеся штаты с большим отрывом», — отметил Трамп в ходе слушаний в Пенсильвании.

3 ноября в США прошло общенародное голосования, по итогам которого оба кандидата заявили о своей победе и отказались признавать поражение. Ранее, как напоминает RT, управление общих служб США уведомило штаб Джо Байдена о готовности американской администрации к началу формальной процедуры передачи власти. В избирательном штабе Трампа при этом утверждают, что продолжат судебные процессы для «подсчёта всех законных голосов».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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