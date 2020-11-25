Дональд Трамп заявил о легкой победе на выборах

Демократическая партия США потерпела поражение на выборах главы государства, несмотря на использованные махинации. Такое заявление сделал действующий президент Дональд Трамп.
Он заявил, что с легкостью выиграл выборы главы государства. «Эти выборы мы выиграли легко, выиграли с большим отрывом <…> Мы выиграли Пенсильванию и все колеблющиеся штаты с большим отрывом», — отметил Трамп в ходе слушаний в Пенсильвании.
3 ноября в США прошло общенародное голосования, по итогам которого оба кандидата заявили о своей победе и отказались признавать поражение. Ранее, как напоминает RT, управление общих служб США уведомило штаб Джо Байдена о готовности американской администрации к началу формальной процедуры передачи власти. В избирательном штабе Трампа при этом утверждают, что продолжат судебные процессы для «подсчёта всех законных голосов».
Подписывайтесь на URA.RU в