25 ноября 2020

Из челябинского облизбиркома уволили единоросса

© Служба новостей «URA.RU»
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Политсовет партии Единая Россия Челябинской области. Челябинск, малофеев алексей
Алексей Малофеев покидает должность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Член избирательной комиссии Челябинской области Алексей Малофеев, работавший на освобожденной основе, ушел в отставку. Заявление о сложении полномочий рассмотрели и приняли на заседании заксобрания Челябинской области 26 ноября.

«25 ноября текущего года Малофеевым подано заявление о сложении полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Предлагается освободить его от этих обязанностей», — сообщил депутатам глава комитета по законодательству и госуправлению Анатолий Брагин. Спикер областного парламента Владимир Мякуш поставил проект соответствующего постановления на голосования, и депутаты его одобрили.

Малофеев занимал должность в облизбиркоме с правом решающего голоса с 10 июня 2019 года. До этого он работал в структурах «Единой России» и несколько лет руководил региональным исполкомом «ЕР». Получить комментарий Малофеева не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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