Принято важное решение по заму главного челябинского ревизора

Юрий Подшивалов утвержден на своем посту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Юрий Подшивалов утвержден в должности заместителя главы Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Такое решение приняли 26 ноября депутаты заксобрания региона, передает корреспондент URA.RU.

«Кандидатуру внес губернатор Алексей Текслер. Юрий Игоревич [Подшивалов] проявляет деловые качества, позволяющие продлить его полномочия на следующий срок», — заявил спикер ЗСО Владимир Мякуш, представляя кандидата. После этого депутаты проголосовали за проект соотвествующего постановления.

Юрий Подшивалов, профессиональный юрист, учился в Челябинском государственном университете, окончил аспирантуру. Работал в администрации Карабаша, Челябинском УФАС, преподавал в Челябинском госуниверситете (ЧелГУ). В октябре 2015 года прошел добровольную сертификацию на специалиста, эксперта в сфере закупок товаров, работ, услуг. В Контрольно-счетной палате области начал работать с февраля 2016 года, когда ее еще возглавлял Сергей Комяков, ранее первый вице-губернатор Челябинской области.