Всех пермских чиновников лишили прибавок к зарплатам

На пермских чиновниках решили сэкономить почти миллиард рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты законодательного собрания Пермского края отказали в индексации заработных плат госслужащих в регионе. 26 ноября проект соответствующего закона приняли во втором чтении на пленарном заседании регионального парламента.

«При формировании расходов на содержание государственных органов Пермского края приостановлена индексация окладов денежного содержания государственных гражданских служащих на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», — сказано в пояснительной записке к законопроекту. С инициативой принятия документа выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Если бы законопроект не приняли, то на содержание чиновников в 2021 году дополнительно пришлось бы потратить 136 миллионов рублей, в 2022 году — 272 миллиона рублей, в 2023 году — 408 миллионов рублей. В защиту пермских чиновников выступила прокуратура — между чтениями законопроекта она направила в парламент заключение, где рекомендовала не принимать данный закон.