Губернатор ХМАО дала название следующему году

И назвала профессии, на которые в следующем году будет сделана ставка Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила 2021 год Годом знаний. Соответствующее заявление она сделала во время ежегодного обращения к депутатам и жителям ХМАО, передает корреспондент URA.RU.

«Предлагаю объявить 2021 год Годом знаний в Югре: дать дорогу инновациям, новому качеству жизни, ускоренному развитию в период после пандемии, применив интеллект на благо Югры, — от детского сада до „умных“ городов и поселков, инновационных промышленных предприятий, научных центров, экономики знаний», — добавила Комарова. По словам губернатора, следующий год будет посвящен тем, кто «учится и делает мир лучше, благодаря новым знаниям, навыкам» — учителям, ученым, предпринимателям, создающим новые продукты, врачам, повышающим свою квалификацию ради спасения жизней.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО во время обращения к жителям, извинилась за проблемы в системе здравоохранения, которые проявились во время эпидемии коронавируса. Самих же медицинских работников Комарова назвала «героями нашего времени».