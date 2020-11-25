25 ноября 2020

Губернатор ХМАО дала название следующему году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой со спортсменами города. Сургут, портрет, комарова наталья
И назвала профессии, на которые в следующем году будет сделана ставка Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила 2021 год Годом знаний. Соответствующее заявление она сделала во время ежегодного обращения к депутатам и жителям ХМАО, передает корреспондент URA.RU.

«Предлагаю объявить 2021 год Годом знаний в Югре: дать дорогу инновациям, новому качеству жизни, ускоренному развитию в период после пандемии, применив интеллект на благо Югры, — от детского сада до „умных“ городов и поселков, инновационных промышленных предприятий, научных центров, экономики знаний», — добавила Комарова. По словам губернатора, следующий год будет посвящен тем, кто «учится и делает мир лучше, благодаря новым знаниям, навыкам» — учителям, ученым, предпринимателям, создающим новые продукты, врачам, повышающим свою квалификацию ради спасения жизней.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО во время обращения к жителям, извинилась за проблемы в системе здравоохранения, которые проявились во время эпидемии коронавируса. Самих же медицинских работников Комарова назвала «героями нашего времени».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...